Selles osas saan bussifirma esindajaga nõustuda, et riigil on viimastel aastatel olnud ühistranspordi rahastamisega probleeme. Samas Saaremaalt pärit ministrina, kes peab iganädalaselt tööle ja koju liikuma saare ja pealinna vahel, usun siiralt, et sellele probleemile on võimalik leida jätkusuutlik lahendus – nii ühistranspordi kvaliteedis kui rahastuses.