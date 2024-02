KULTUURIBIIT | Pianist Peep Lassmanni playlist

Peep Lassmann oma muusikavalikust: „Pianisti ja pedagoogina on mu päevad tihedalt täidetud muusikaga nii tudengite juhendamisel, enda kontsertkavade ettevalmistamisel, eksameid ja konkursse ning erinevaid kontserte kuulates. Nii ümbritseb mind igapäevaselt muusika, muusika kuulamine on minu jaoks teadlik ja keskendunud tegevusi. Vabal ajal armastan viibida looduses ning kuulata looduse hääli. Muusikavaliku koostasin läheneva Eesti pidupäevale kohaselt Eesti heliloomingust meie parimate interpretatsiooni esindajate esituses. Siia sekka olen lisanud ka suurepäraseid muusikuid Eesti loodusest.“

Pean Erkki-Sven Tüüri tänase muusikamaailma üheks olulisemaks heliloojaks. 9. sümfoonia „Mythos“ kirjutas helilooja Eesti festivaliorkestri Euroopa-turnee jaoks ning see on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Sümfoonia on kui Eesti ja terve maailma hetkeseisu ja tuleviku väljavaadete kvintessents. Selle salvestuse puhul on muuseas tegu esiettekande kontsertsalvestisega, mis kannab endas väga tugevat laengut.

See Veljo Tormise koorilaul on üks dramaatilisemaid teoseid tema loomingus. Efektne on selles ka shamaanitrummi kasutamine. Oma otsese sõjavastasusega on see teos just praegusel hetkel mõjuv ja aktuaalne…