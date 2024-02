VÕITLEV SÕNA | Allar Liivlaid: praeguses majanduslikus eriolukorras on õigus liigkasuvõtjatelt pankadelt kasum ära võtta

Valik on kas status quo, olukorra talumine suhtumisega, et senikaua kuni koloss seisab, on olukord pseudo-stabiilne, aga elu ei parane, vaid on staatiline ja stagneeruv. Ohtlikum kontrast oleks plaaniga peale lennates ehitis lammutada ja võimalikult kiiresti korraliku vundamendiga uue tugeva riigi, majanduse ja rahvuspoliitikaga ehitise püstitamine.