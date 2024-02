Kirikumõisa noorhärrade ratsasalk on oma hobustega just Paunvere piirile jõudnud, kui neil korraga tee kinni pannakse. Tõnisson astub vorstmaakri maja tagant välja, pikk männipalk põiki kaenlas, nii et temast mööda pääsemine on täiesti võimatu, ja ütleb: