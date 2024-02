Teooria, et Nord Streami lasid õhku ukrainlased, paistab järjest ebatõenäolisem

Eelmisel nädalal tegi Rootsi prokuratuur ametliku avalduse. Selle järgi oli eeluurimise peamine eesmärk uurida, kas rünnakust ei võtnud osa Rootsi kodanikud ja ega plahvatuste korraldamiseks ei kasutatud Rootsi territooriumi. Avalduses öeldakse, et uurimine ei leidnud sellisest osalusest ühtki märki ja seetõttu leidis prokuratuur, et Rootsil puudub edasine pädevus Nord Streami plahvatuste uurimiseks. Enne seda oli eeluurimist juhtinud prokurör Mats Ljungqvist öelnud ajalehele Expressen, et kuna olukord muutub järjest „palavamaks“, tuleb tal peagi otsustada, kas uurimist jätkata või mitte.