EPL MÕÕTIS VIINERIINDEKSIT | Eestlane võib magada neljakraadises toas, kuid täissuitsuvorstist ega koogist naljalt ei loobu

Hoiused suurenevad, kuid eelkõige rikastel

Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar märkis, et kui 2022. aasta kiire hinnatõusu taustal oli näha, kuidas rahvas oma hoiuste kallale läks, siis mullu, 2023. aastal oli hoiuste mahus näha juba väikest kasvu. Iseasi küll, kuidas seda tõlgendada saab, rõhutas ta. „Kasvavad eelkõige vaid väga suured hoiused ja väiksemate hoiusete osas kasv veel praktiliselt puudub,“ sõnas Raudsaar.

Tema hinnangul on siin oma osa hinnatõusu taandumisel ja asjaolul, et palgakasv on hakanud taas hinnatõusu ületama. Rolli võib mängida ka asjaolu, et tähtajaliste hoiuste intressimäärade kasv on inimesi meelitanud oma raha tähtajalistele hoiusekontodele paigutama. „2023. aasta lõpus oli inimestel tähtajalistel hoiustel 34% kõigist hoiustest, aasta tagasi oli see 15%,“ tõi Raudsaar esile.

Et 2022. aastal kogetud kiire hinnatõusu pauk on nüüdseks stabiliseerunud või isegi natuke paranenud, kinnitas Eesti Pangale ka nende iga-aastane eraisikute finantskäitumise küsitlus. „Kui 2021. aasta septembris vastas 65% eraisikutest, et neil on pangahoiustel sääste – ei ole arvestatud n-ö palgapäevast palgapäevani raha –, siis 2022. aastal oli see osakaal kahanenud 58%-le. 2023. aasta septembris oli see 59%,“ sõnas Raudsaar.