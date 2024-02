FOTOD | Kultuurisõbra tiitlid jagatud! Aasta kultuurikorraldajaks pärjati Paavli Kultuurivabriku eestvedaja

Aasta kultuurisõbra tiitli pälvisid Siiri Tamm ja Harviker OÜ, kes on Raplamaa kultuuri- ja spordivaldkonna toetamise üks hingesid, Iute Group AS Eesti esindusorkestri ERSO märkimisväärselt suure summaga toetamise eest ja OÜ Telliskivi Maja juhatuse liige Jaanus-Janek Juss järjepideva rahalise ja mitterahalise toe eest kunsti, muusikasse, sporti ja kultuuri laiemalt. Aasta kultuurisõpradele kingitakse traditsiooniliselt kunstnik Kärt Ojavee teos „Undefined Useful Object“.

Miks ei võiks olla just kultuur see, mis tuleb sisse siis, kui muu majandustegevus on otsa saanud ja tootmine mujale kolinud! Heidy Purga

Aasta kultuurikorraldaja tunnustuse pälvis Paavli Kultuurivabriku eestvedaja Roman Demtšenko.

„Igas linnas on üksjagu paiku, mis otsivad uut elu ja väljundit – olgu selleks vanad tehasehooned, laoruumid või midagi muud, kus esialgne funktsioon on kadunud, aga uut veel ei ole asemele tulnud. Aga pärand säilib, kui seda kasutatakse. Miks ei võiks olla just kultuur see, mis tuleb sisse siis, kui muu majandustegevus on otsa saanud ja tootmine mujale kolinud! Roman on kultuurikorraldaja, kes ei karda selliseid hulle ideid ja usub kultuuri käimatõmbava jõu tugevust,“ ütles Purga.

Roman Demtšenko sõnul on eriti tore, et tunnustuse pälvis noor, vene keelt kõnelevast kogukonnast pärit alternatiivse kultuuri esindaja. „Eelmine aasta oli meie tiimi jaoks erakordselt hull – uue toimumiskoha avamine ei ole kuidagi lihtne. Need inimesed on teinud erakordse pingutuse, andnud kõik, mis neil on anda ja ei oodanud vastu absoluutselt mitte midagi. See tunnustus kuulub kindlasti ka neile, mitte ainult mulle. Mul on au, et mul on sellised sõbrad ja kolleegid,“ lisas Demtšenko.

Aasta kultuurikorraldaja tiitliga käib kaasas rahaline preemia, mis on võrdne möödunud aastanumbriga ehk tänavu 2023 eurot.

Kultuurisõbra valikukomisjoni tööd juhtis kantsler Kristiina Alliksaar, komisjoni liikmed olid lisaks ministeeriumi valdkonnajuhtidele EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Liina Maria Lepik, ettevõtja Feliks Mägus, 2022. aasta kultuurkorraldaja Ülle Välimäe ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.