KUULA | Mida teha, kui avastad ostetud kinnisvaralt varjatud puuduse?

Riigikohus on öelnud, et varjatud puudusteks on lepingutingimustele mittevastavused, mida ostja ei võinud ka hoolsalt asja üle vaadates avastada. Ehk siis kõik, mida me näeme, on tavalised puudused, aga varjatud puudused on sellised, mida inimene ise ei näe. Kuigi neid ei näe ei ostja ega müüa, ei välista see müüja vastutust varjatud puuduste eest. Näiteks siinkohal juhus, kus ostja hakkas seina lahti võtma ja avastas, et soojustuseks on kasutatud prahti ja paberit.