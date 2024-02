FOTOD | Balletilavastuse „Kurat ja Jumal“ proovid on täies hoos

„Kuradi ja Jumala“ lugu on väga inspireeriv, Mare Kandre on suurepärane kirjanik, kes on fantaasiatega väga hästi ära kirjeldanud äratuntavad olukorrad ning inimkäitumise mustrid, seda on lausa lust lavale tuua koos väga pühendunud trupiga, kel on lisaks kõigele ka hea huumorimeel. Siiamaani on loominguline tee kulgenud mõnusalt, rohkete otsingute ja nüansside märkamise ja kogumisega. Oleme põnevil, kuidas saavad kokku nii video, heli, liikumine kui elav muusika, kuis see kõik ühtseks lavastuseks, koreograafiliseks tervikus saab,“ sõnasta lavastaja Teet Kask.