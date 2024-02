SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kui Venemaa uut mobilisatsiooni läbi ei vii, ei tasu rääkida mingist suurest võidust tulevikus

Nüüdne retoorika muutus näitab, et Venemaal ei ole seis sugugi nii hea, kui nad ise üritavad välja näidata. Lisaks tuleb arvestada, et praegu on kõik teoreetilise mõttemängu tasemel ja eks ole kosmoses väga palju ka näiteks Hiina satelliite ja ega elektromagnetiline impulss ei tee vahet, kelle satelliidiga tegemist on. Mis järgmisena? Teade, et Venemaa teeb koostööd UFO-dega, saades neil analooge mitteomavaid tehnoloogiaid?