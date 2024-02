Lööktöö alaku! Euroopa Liit annab eramajade renoveerimiseks 28 miljonit eurot, ent kullasaju tõttu peavad majaomanikud kiirustama

Majaomanike rõõmuks on tänavu jagatav summa suurem kui kunagi varem. See tuleb Euroopa Liidu taasterahastust, kuid sellega kaasneb üks konks: raha tuleb ära kulutada juba järgmise aasta lõpuks, muidu võib Eesti sellest ilma jääda. Riik võttis endale kohustuse, et selle ajaga renoveerib oma elamu energiatõhusaks 900 majaomanikku.