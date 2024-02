Demokraatlikus riigis obstruktsiooni täiesti välistada pole võimalik. On võimalik aga leida obstruktsioonile kui võimalusele end parlamendis maksma panna mingi mõistlik vorm. Kui praegune riigikogu koosseis kokku tuli ning obstruktsioon väga laialdaseks muutus, siis tegin mitmes intervjuus ennustuse, mille puhul oleks mul väga hea meel, kui see ei täituks. Kahjuks lõppeval nädalal hakkas see siiski täide minema.