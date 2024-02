Rahvusraamatukogu näitus leidis tundmatuks jääda sooviva kunstniku

„Saame öelda, et huvitaval kombel on tundmatu kunstnik meile küll nüüd teada, aga tema isik on meile siiski teadmata,“ kõneles Eesti Rahvusraamatukogu kommunikatsiooni- ja turundusjuht Liina Luhats-Ulman, kelle sõnul ei soovinud kunstnik kuidagi esiletõstetud saada.

Raamatukogul on külastajad ja lugejad ja isikutuvastus on vajalik ainult laenutamisel. „Illustratsioonide autor on inimene, kes kasutab raamatukogu kui inspireerivat ruumi eneseväljenduseks ning tema jaoks pole oluline ei tunnustus ega tuntus,“ kõneles Liina Luhats-Ulman, kes lisas, et enne kohtumist õige inimesega jõudis raamatukogusse mitmeid vihjeid ja ka libapakkumine.

„Kohtumise asjaolusid me avaldada ei saa, aga nii palju võime öelda, et see toimus rahvusraamatukogu asenduspinnal Narva maantee 11 aadressil ja saime üle anda talle tänutäheks kingituse kaunite kunstiteoste eest,“ resümeeris Luhats-Ulman.

Rahvusraamatukogu hakkas otsima autorit laenutussedelitele eelmisel kümnendil vormistatud kunstiteostele möödunud aasta detsembri keskel. Illustratsioonid leiti rahvusraamatukogu Tõnismäe majast enne rekonstrueerimistööde algust.

Rahvusraamatukogu lootis, et leiab autori 105. aastapäevaks, mida tähistati 2023. aasta 21. detsembril, aga tagasihoidlik inimene oskas jääda märkamatuks tunduvalt pikemaks ajaks.

Lühidalt saab töid iseloomustada, kui ruumilisi perspektiive, abstraktset tänavafluidumit ja peenel moel inimlihaseid kujutavaid graafilisi joonistusi. Kõik tööd on vormistatud laenutusedelitele. Töödega saab tutvuda RaRa veebilehel.