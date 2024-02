KOLUMN | Liisa Pakosta: väsida ei tohi, sest laps ootab nii väga koju tagasi, vabasse Ukrainasse jõudmist

Aga lapsed mõtlevad väsimatult kaugele maha jäänud lemmikloomale. Sõjapõgenikena Eestisse tulnud lapsed ei väsi sugugi ootusest kohtuda taas oma parima sõbraga, kassikese või koerakesega, kes koju maha jäi. Lapse igatsus on murdmatult ja täiskasvanu jaoks isegi ebaloogiliselt järjekindel. Täiskasvanu teab, et elus võib minna ka halvasti, et lahingutandriks muutunud majade vahel võib olla juhtunud kõike. Lapse iga väike hingetõmme usub seevastu suurt ja õnnelikku lõppu, oma igatsuse täitumist.