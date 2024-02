POLIITKOLUMNIST | Lavly Perling: personaalne riik ning teised kahtlased juhtumid – keegi ei taha korruptsioonikahtlusi uurida

Slava Ukraini, idaveod, välihaiglad, personaalse riigi käkk, katuserahade semudele jagamine ja kuluhüvitistega skeemitamine – need on lood, kus peategelased on poliitikud, kes nende lugude hämaruse kohta vastuseid, mis valgust tooks, pole andnud. Pole vastuseid, pole usaldust. Päeva lõpuks pole enam isegi oluline, kas oli korruptsioon või mitte, aga kahtlane oli ning see jõuab inimeste teadvusesse korruptsiooni tajumisena.