Eva Gutmann: hirm mobiliseerib inimesi tegudele. Mida lähemal valimistele, seda vängemad on kandidaatide õudusjutud

Vabariiklaste põhi-kratiks on immigratsioon. See ajab nende valijaskonnal vere keema, sest sellega käivad kaasas suured ja sünged terminid nagu sisejulgeoleku kriis, ressursside vähesus ameeriklastele, töökohtade varastamine, illegaalsus ja vägistamine. Praegusel ringil on kratil muidugi ka uus kuub selga antud: demokraatia väljasuremine. Kui juba veri keeb, siis minnakse ka õige kandidaadi poolt valima.

Demokraatide kratiks on Venemaa. Kõik, mis on Venemaaga ja venelastega seotud, ajab ameeriklastel kuklakarvad püsti. Ehkki demokraadid avastasid oma krati alles 2016. aasta valimiste ajal, on tegemist siiski ajaloolise tegelasega, kelle juured ulatuvad Komiterni sünniaega.

Kes venelastega mestis on, see on raudselt kommunist ja riigireetur. See on olnud Trumpi-vastase kampaania peamine argument – venelaste propaganda ja sekkumine 2016. aasta valimistesse aitas Trumpi presidendiks. Järelikult on Trump riigireetur.