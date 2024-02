ARVUSTUS | Eesti Laul. Tublid lood, ent mitte ühtegi guilty pleasure’it*

Enne Eesti Laulu tegin midagi ootamatut: otsustasin vaadata vanu Eesti Eurovisioni eelvoore. Oli meeleolukas. Ja näitas, kui väga peegeldab saade oma ajastut, isegi kui struktuur ise eriti ei muutugi. Nagu oli saade pompoosne oma algusajal, on ta seda tänapäevalgi, lihtsalt finantsvõimalused on silmatorkavalt avaramad. Enam ei tee popurriid ETV laulutüdrukud, vaid kohalikud popstaarid, introks ei kõla Eurovisioni tunnuslaul, vaid Smilersi cover, vaheklipid on kolinud stuudiost välja ning asukohad ja kaamera rakursidki on huvitavamad. Meil on tekkinud ka täiesti oma euroajalugu, millest rääkis kummardus Silvi Vraidile. Ja mis peamine, saatejuhid teevad nalja, sest Euroopa vanades institutsioonidega seotud pühalikkust on mõnekümne aastaga jäänud kõvasti vähemaks.