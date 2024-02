„Kultuuripartnerluse 1500“ toob lavale kokku eesti noored tippmuusikud

Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul on sihtasutuse tegevuse üks eesmärkidest tagada kõigi eesti noorte annete majanduslik toimetulek selleks, et nad saaksid pühenduda oma õpingutele. „See ei juhtu üleöö, aga ma liigume suunas, et ükski eesti noor anne ei peaks oma unistuste teekonda raha tõttu katkestama. Holger Marjamaa ja tema omaaegsete toetajate näide on siinkohal väga inspireeriv ja kinnitab, et noorte eesti muusikute ja missioonitundlike ettevõtjate vastastikkusest lugupidamisest võib sündida emotsionaalset naudingut kogu rahvale ja jääb laia maailma ülegi. Seepärast on mul ka väga hea meel, et Holger leidis oma graafikus võimaluse sel märtsikuu õhtul kodumaal esineda ja tema parimad sõbrad selle algatusega liitusid“, sõnas Kubits.