SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa kaotas Avdijivkas nelja kuuga rohkem inimesi kui NSVL terve Afganistani sõja jooksul

Venemaa armee saatis seepeale põhja suunast veelgi brigaade lahingusse, et ära kasutada momenti, kus Ukraina armeel on linnas vähem sõdureid. Ühtlasi loodeti nii tegutsedes läbi lõigata Ukraina armee varustusteed ning see oleks olnud juba ideoloogilis-poliitilises mõttes jackpot – saada enda kätte linn koos Ukraina armee sõjaväelastega, kes oleksid sunnitud alistuma.