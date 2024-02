Piip ja Tuut ajajalus | Mis juhtub, kui liikuda tunni ajaga läbi aastatuhandete – mineviku hämarusest otse tuleviku võimalustesse?

Ennekõike aga elab Eesti lugudes, mida me jutustame ja mida jutustasid või elasid läbi me esivanemad. Lugusid Eestist on sama palju või rohkemgi, kui on Eesti turjal aastaid. Nii et Eestimaa pole ainult meie kätes, vaid ka meie jalgades, silmades ja vaimusilmas – selles, kuidas me Eestist mõtleme, mil kombel me Eesti enda sisse ja ette laiali laotame. Piip ja Tuut lisavad Eestile veel ühe loo, löövad korraks rõõmsat puntratantsu nii olnud kui ka tulevaste tundide, päevade ja ajajärkudega.