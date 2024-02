Urmas Voit: kaua me laseme ennast elektrihinnaga narrida? Me peame elektritootmise ikkagi ise valmis ehitama

Eks seda juttu on varemgi räägitud. Enamgi veel, Eesti ning Soome põhivõrguettevõtted on juba tegusid tegema hakanud – Eleringi detsembris tutvustatud „Eesti varustuskindluse aruande“ kohaselt on Estlink 3 varajasim valmimise aeg 2035. Fingridi „Põhivõrgu arengukava 2024-2033“ kohaselt toimuks kaabli kasutuselevõtt 2033. aastal. Loodame, et Elering saab sellest sportliku indu ja tõstab oma nägemuse kaabli valmimisest kaks aastat ettepoole. Vähetähtsam info on, et Läti põhivõrguettevõtte AST 2024-2033 arengukava on Estlink 3 suhtes kõige optimistlikum. Nemad arvad, et me saame Estlink 3-e koos soomlastega valmis 2030. Ühesõnaga, on lootust, et me selle järgmisel kümnendil valmis saame.