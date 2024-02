JUHTKIRI | Lääs justkui ei viitsikski Ukraina sõda võita

Ometi on praktilise abi osutamisega praegu nigelavõitu. Ukraina viimase aja ebaedu võib mõneti selgitada akuutse laskemoonapuudusega. Viimast tingivad nii see, et läänes jääb sõjatehnikat vajaka, kui ka USA kongressis kinni hoitav 60 miljardi dollarine abipakett.