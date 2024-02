SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina digiminister teatas, et sel aastal on olemas eelarve ja lepingud miljoni drooni ostmiseks

Eile hävitas Ukraina õhukaitse veel ühe Venemaa ründelennuki Su-34 ja hävitaja Su-35. Oluline on, et nad tabati lõunarinde piirkonnas, kus nad üritasid toetada oma vägede pealetungi, pommitades Ukraina positsioone. Mäletatavasti kaotas Venemaa samas piirkonnas aasta alguses mitu ründelennukit Su-34. Nüüd kordus kõik samas piirkonnas uuesti, mis tähendab, et Ukraina õhukaitse on siin oma võimekuse säilitanud. Venemaa väejuhatus on sunnitud tulemuste saavutamiseks suurelt riskima.