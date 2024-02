Katrin Pauts Raivo Heina intervjuust: heal ajal kuulub riik kõigile, aga ohu korral on vastutus neil, kel pole muud võimalust kui jääda?

Muidugi küttis Heina kas siis tõsiselt või naljana öeldu, et sõja puhkedes lendaks ta kopteriga Rootsi ja sealt Hispaaniasse, rahva korralikult üles. Soodne pinnas pühaks vihaks oli kõnealuses intervjuus loodud: Hein pole ju kunagi varjama vaevunud, kui ebameeldivad on talle vaesed, kes „on, jalad seinal, ega tee mitte midagi“. Loomulik, et inimesed vihastavad, kui selgub, et (vähemalt 500-eurose taksi eest) teisi elama õpetav ärituus oleks üks esimesi, kes siit põgeneks, kui jalgealune tuliseks läheb.