Aivar Riisalu: mina küll ei leia endas tänutunnet vaadates fotot purustatud kortermajast Mustamäel - vastupidi!

Käesoleva nädala alguses said paljud pealinlased omamoodi üllatuse osaliseks, kui märkasid mitmesse linnaossa paigaldatud suuri plakateid, mis kujutasid ette purustatud linnaruumi. Tuleb tunnistada, et aktsioon on välja kukkunud efektne, koguni nii efektne, et inimesed on asunud küsima, kas valitud teguviis on ikka mõistlik. Mina leian, et selline aktsioon vajab juurde täiendavat selgitust, sest muidu jääb kunst mõistmatuks.