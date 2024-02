Natalie Mets: kunst ei pea alati meeldiv olema - ka valus tõde on vajalik

Tallinna linnaruumis on avatud Estookini ning Rebeca Parbuse näitus, mis kujutab reklaamtahvlitel purustatud linnaruumi. Reaktsioone teostele on kahetisi: eilses Aktuaalses Kaameras oli pilte näinud linnakodanike seas nii selliseid, kes idee ja teostuse heaks kiitsid, kui neid, kes leidsid, et tegu on tarbetu hirmutamisega. Kas hinnang, et tegu on sobimatu ja taunitav, on õiglane?