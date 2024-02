Anne-May Nagel: kui tundsid viha näitust vaadates – uuri, mida Su valitud poliitik elanikkonnakaitses üldse teinud on

Linnaruumi ilmunud näitust võib arusaadavalt olla valus, ebamugav või ehmatav näha. Kogu näituse ümber käivas emotsioonide tormis tasub mõelda aga sellele, mida saame teha praegu, et piltidelt vastu vaatava võimaliku tulevikustsenaariumi korral oleksid meie inimesed võimalikult hästi kaitstud. Kui näituse puhul on üldjuhul valik, kas seda vaadata või mitte, siis elanikkonnakaitsest tuleb rääkida olenemata sellest, kui väsinud või tüdinud keegi pidevast kriisist ja pea viimseni pingul julgeolekuolukorrast on – olukord ei muutu paremaks, kui pea liiva alla peita.