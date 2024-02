Eurooplaste ohusse suhtumine on erinev. Riigid rühmas „ela vabana või sure“ arvavad, et Venemaa võimu all elamine oleks palju hullem kui surm. Nad võitlevad oma vabaduse ja suveräänsuse eest – saagu mis saab. Sellesse rühma kuuluvad mõistagi ukrainlased, kes just praegu oma vabaduse eest võitlevad.