Priit Alamäe: Eesti digimaine hoidmise pärast tasub muretseda

Ka kõige suuremad Eesti ettevõtted on maailma mastaabis heal juhul keskmise suurusega ja pigem tundmatud. Globaalse äri tegemisel on tundmatul ettevõttel väga keeruline alguses uksest sisse saada. Karmis globaalses konkurentsis on „Eesti ettevõttel“ tänu meie digimainele automaatne väike konkurentsieelis, sest inimeste peades Eesti seostub digitaalse innovatsiooniga ja nii vingest riigist peavad loogiliselt tulema ka vinged ettevõtted. Inglise keeles nimetatakse seda „positive spillover effect“, mille ilmselt kõige lähedasem eestikeelne tõlge on „positiivne kaasnev mõju“.