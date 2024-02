Olav Ehala: sõbrad utsitavad, et tegutse, ära jää leinama

Muidugi teame me kõik neid laule. „Rahalaul“, „Päikeseratas“, „Kodulaul“, „Võta mind lehtede varju“, „Õrn, armas, õrn“ ja kümned teised on iga eestlase DNA-s kõvasti sees. Nende lihtsate, keeruliste, naljakate, nukrate, hellade ja tundeliste lugude saatel on üles kasvanud mitu põlvkonda, need on kõlanud filmis, teatris, laulukaare all ja kontserdilaval.