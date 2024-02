Autod kui asendatav vara poleks iseenesest suurt midagi väärt. Aga peamine eesmärk polegi kellegi sõiduriista ajutiselt katki teha. See, mida jahitakse, on turvatunne: me teame, kus sa elad, võta rünnakut hoiatusena. Järgmisena võib tabada kurikas ka su lapse kolpa. Südikamaidki võib selline isiklikku ruumi tungimine panna järele mõtlema.