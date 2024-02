Elin Kard skandaalsest linnanäitusest: valusatele probleemidele mittemõtlemine ei tee neid olematuks

Nii nagu teose autorid on ka mitmel pool meedias viidanud, on teose loomise üheks eesmärgiks meile kõigile meelde tuletada, mille üle võiksime tänases vabas Eestis elades tänulikud olla. Vahetult meie vabariigi sünnipäeva eel ja Venemaa Ukrainasse sissetungi teise aastapäeva hakul on tähelepanu juhtimine meie haprale vabadusele ja meie riigi iseseisvusele kui privileegile tänases keerulises maailmas õige ja oluline, sest vabadus ongi privileeg.

Projekti taunivatele inimestele tuleb paraku vastuseks öelda, et valusatele probleemidele mittemõtlemine ei tee neid probleeme olematuks. See projekt ei peagi kõigile meeldima, aga see on juba praegu sundinud meist paljusid taas mõtlema meie kõigi eest võitlevatele ukrainlastele, sellele, kui lähedal oleme praegu meie traagilise ajaloo kordumisele ning sellele, et meie kõigi praegustel tegudel ja mõtetel on suur roll selles, millises maailmas me elame tulevikus.