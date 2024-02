FOTOD | Allee galeriis avati Mauri Grossi uute maalide näitus

Sel aastal valminud tööde näitusega tähistab kunstnik oma 55. sünnipäeva. Mauri Gross on erandlikumaid eesti maalijaid – seda nii tehnilise virtuoossuse kui ka kõrreliste teema tõttu. Grossi ebatavaline käsitlusviis seab vaataja küsimuse ette, kas see, mida näeme, on fotolt või slaidilt mahamaalitud motiiv või üliosav käeline eneseväljendus. Teise osa tema loomingust moodustavad optilist illusiooni pakkuvad abstraktsed tööd.