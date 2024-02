Ilmselt on enamikul eestlastel sel laupäeval laual munaga kiluvõileivad, kuid võimalusi häid kodumaiseid tooraineid kasutada on palju rohkem. Kolme lihtsa, kuid suus sulava roa tegemisel on aukohal hea kodumaine rukkileib, kohupiim, kartul ja kala. Toredat pidupäeva!