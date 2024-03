„Saltburn“ on omamoodi nähtus. Eestis pole see kinolinadel jooksnud, aga kõlapinda leidnud küll. Selle üle arutletakse sotsiaalmeedias ja silmast silma. Paljud stseenid on saanud uue võimenduse popkultuuris. Vannivesi ja surnuaed on märksõnad, mis filmi näinutel toovad muige suule või vastupidi, tekitavad põlgust.