Vastupidise tonaalsusega uudised tulevad aga Poolast, kus rahulolematud põllumehed on taas piiri blokeerima asunud. Ukraina jaoks on kõige valusam just see, et praegusel raskel ajal on piiril kinni ka droonide detaile sisaldavad veoautod. Üks põllumees pani oma traktorile ilmselgelt provokatiivse loosungi koos punalipuga ning Kremlis võidakse rõõmust käsi hõõruda, sest Poola põllumehed on neile ulatanud on suure abikäe.