Peeter Tali: Kremli hübriidrünnak kukkus läbi, aga proovivad Vene eriteenistused meid veel lõhkuda

Kremli eesmärk sihikule võetud riikides on lõhestada ühiskonda, tekitada hirmu, külvata usaldamatust valitsussektori ja elanike vahel või elanike gruppide vahel. Selleks on tavaliselt kasutatud aktiivmeetemeid ehk Vene luurajate keeles aktivkasid, küberründed, vaenulikku mõjutustegevust inforuumis, juhitud migratsiooni, majandussurvet, diplomaatilist survet, massirahutuste korraldamist. Neid meetmeid ja tegevusi kasutavad Vene eriteenistused kombineeritult ja organiseeritult, vastavalt Kremli püstitatud ülesandele ja kõiki neid tööriistu on Venemaa Eesti ja meie põhiseadusliku korra vastu kasutanud.