Alles möödunud nädalal saatis Eesti UNESCO Pariisi keskusele kirja, mis teavitas maailmaorganisatsiooni Estonia juurdeehitise plaanist. „Kohaliku omavalitsuse ja riikliku taseme pärandikaitse asutused ja eksperdid on seisukohal, et Estonia teatrile plaanitav juurdeehitis ei vasta Tallinna vanalinna kaitsevööndi põhimõtetele ja sellel oleks tugev negatiivne mõju Estonia teatrile. Lisaks muinsuskaitselistele piirangutele ei sobi kavandatavas mahus juurdeehitis linnaplaneerimise aspektis,“ on pöördumises kirjas. Läkituse allkirjastasid kultuuriministeeriumi asekantsler Märt Volmer ja Tallinna abilinnapea Madle Lippus.