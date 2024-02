Jana Toom: juba valmis mRiik otsustati lihtsalt tühistada. Kes otsustas - ei tea

„Riik – see olen mina!“ Tegelikult ei öelnud Louis XIV neid sõnu mitte kunagi - selle lause omistasid talle ajaloolased pärast tema surma, kuid Päikesekuningas käitus täpselt selle põhimõtte kohaselt. Monarhiast demokraatiale üleminekuga muutus lõhe sõnade ja tegude vahel eriti suureks. Mõni poliitik võib tunda, et riik on tema oma, kuid tegutseb klassikalise põhimõtte järgi: „Hoia suu kinni, varja end ja peida oma tunded ning unistused - las nad tõusevad ja käivad hingesügavustes...“ Kuid nõnda ei suuda keegi peita nõela heinakuhja, eriti kui see nõel on riigi heinakuhjas - õnneks armastavad ajakirjanikud sellistes kohtades sobrada.