FOTOD | Pärnus avati FotoFest 2024

FotoFest 2024 kuraator on Kaupo Kikkas: „Selle festivali teemaks valisin „Võta isiklikult“, mis juhib tähelepanu kunstniku isikliku ja tihti isegi intiimsele suhtele oma loominguga. Leian, et tõsiselt võetav kunst on alati isiklik ja kunstnikul on ennast võimatu oma loomingust täielikult distantseeruda. Tihti kuuleme ütlust „Ära võta isiklikult“, mis järgneb kriitikale või halvasti ütlemisele. See tarbetu halvasti ütlemine on muutunud läbi sotsiaalmeedia võimendi ka kunsti kõnepruuki. Me ei tohi sellega nõustuda. „Ära võta isiklikult“ ei ole ei vabandus ega luba, mis solvamist või agressiivset kõnepruuki saaks õigustada. Kutsun üles igat vaatajat võtma isiklikult ning süvenema ja otsustama, milline kunst talle meeldib. Suure muuseumi palju reklaamitud näitus ei pruugi olla parem kui väikeasula kultuurimaja seinal olevad tillukesed fotod, veel seni laiemalt tundmata autorilt.“