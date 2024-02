„Kui vaenlane peaks Tallinnasse jõudma, olen kohe eesrindel.“ Kuidas ärikonsultant ja endine tippsportlane Ussisõnu õppis

Viimased kuus aastat on PricewaterhouseCoopersi juhtivkonsultandina töötanud Priit Aus meenutab 2022. aasta 24. veebruarit. „Mäletan seda nii selgesti, käisin sama päeva hommikul Pika Hermanni torni kõrval lipu heiskamist vaatamas,“ sõnab Aus. „Eesti lippu lehvimas vaadates mõtlesin minagi sellele, kas see lehvib seal ka järgmisel aastal. Tegelikult pani see mõtlema, kas ja millised on võimalused ise riigikaitsesse panustada.“