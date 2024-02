SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: Avdijivkast taandumise järel paanilist rinde lagunemist ei toimunud, kaitseliin püsib

Tehnika numbrid on erakordselt suured. Isikkoosseisu omad viitavad sellele, et aktiivne rünnakufaas okupantidel kestab. Suurem osa neist numbritest on ilmselt suurtükitule ja Himarsi töö. Viimasega seoses on ka üks põnev episood jutustada päeviku lõpus.