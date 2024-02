Saalis viibinud Euroopa Parlamendi liige sakslane Hannah Neumann kirjeldas Guardianile, et Navalnaja sisenedes tundsid kõik: vau, kui julge on sellises emotsionaalselt muret tekitavas olukorras lavale astuda. President Kersti Kaljulaid ütles „Esimeses stuudios“, et talle näis, et Navalnaja polnud sel hetkel uudist päriselt uskuma hakanud, ning lisas, et võib-olla tegi see talle selle kolme lause ütlemise kergemaks.