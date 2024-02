Urmo Soonvald: kaitsetahe pole pelgalt sõna Zelenskõi pusal

Sõda kurnab ja väsitab, sest vaenlane on suur, jõhker ja halastamatu. Vaenlasele pole miski püha, inimesed on statistiline kaitsematerjal ja Venemaa lõpututest avarustest on alati võimalik leida mehi, kes endalegi aru andmata avastavad end teist riiki hävitamas. Samal ajal peame meie ja veel pool Euroopat elama, olema ja peale selle kinnitama iseendale, et meil on kaitsetahtega kõik korras.