KULTUURIBIIT | Trompetimängija Allan Järve playlist

„On The Sunny Side Of The Street“ · Dizzy Gillespie · Sonny Stitt · Sonny Rollins

Tegu on väga populaarse jazzi standardiga, mida on mängitud üle maailma ühes ja teises võtmes, kuid just see versioon on minu jaoks aegumatu. Täielik bebop’i meistriklass. Tekitab alati hea tuju ja nostalgilise tunde.