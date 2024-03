KULTUURIBIIT | Muusikaettevõtja Toomas Olljumi playlist

Donna Lewise „I Love You Always Forever“ on mulle meeldinud alates sellest hetkest kui see ilmus. Üks hetk mõistsin, et see lugu kõlaks imeilusalt kui seda esitaks eesti keeles Eleryn Tiit. Mäletan, et alguses püüdsin saada salvestuseks luba Sony kirjastuse Stockholmi kontori kaudu, kuid kui nädalad ja kuud möödusid, aga luba ei tulnud, otsustasin pöörduda USA kolleegi poole, kellega tegime tihedat koostööd kui Ewert and The Two Dragons oli lepingulistes suhetes Sire Records nimelise leibeliga. Ta tuletas mulle meelde meie raadiopromo tüüpi ning mainis, et tema abikaasa Liz töötab Sony kirjastuses. Kui ma temaga ühendust võtsin, tuli välja, et Liz oli Sony kirjastuse senior vice president just litsentseerimise osakonnas. Nädala pärast oli luba olemas ning Donna Lewis jälgib Eleryni Instagramis tänaseni.