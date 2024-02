Uuring: eurooplased on Ukraina võidulootuse suhtes pessimistlikud, aga ei taha ka alistumist

Olukorras, kus sõda on väldanud ligi kaks aastat ja nii USA-s kui EL-is toimuvad tänavu valimised, arvestab Vene liider Vladimir Putin lääne sõjaväsimusega, kirjutavad autorid Ivan Krastev ja Mark Leonard. Ukrainat toetavad poliitikud peaksid seetõttu arvesse võtma Euroopa avalikus arvamuses toimuvat. Uuringust selgub, et eurooplased kahtlevad Ukraina võiduvõimalustes, aga ei toeta ka Venemaale järeleandmiste tegemist. Enamikus küsitletud riikidest on enim vastajaid arvamusel, et kui USA peaks oma toetust vähendama, tuleb Euroopal sellega ikkagi jätkata või abi suurendada.