SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kui kõik läheb plaanikohaselt, saab Rootsist uue nädala alguses NATO liige, mis on Eesti jaoks väga oluline

Natuke maad Krõnkist lõuna pool algab looduskaitse all olev ala, mis koosneb liivaluidetest ja selle liivase ala lõunaküljes on Podo-Kalinivka küla ja sealt on Dnepri läänekaldani suurusjärgus 25 kilomeetrit. Ukraina luuredroonilt Shark märgati, et seal piirkonnas kogunesid Venemaa armee sõdurid (video on ka olemas) ning Ukraina armee pani HIMARSi laskevalmis.