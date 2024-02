UURING | Eesti inimeste kaitsetahe on kõrge ja kartus sõjalise rünnaku ees madal

Olgugi et avalikust inforuumist kumab aina enam läbi sõjaärevus, selgus Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i läbi viidud küsitlusest, et valdav osa eestimaalastest ei usu, et Eestit tabaks lähema viie aasta jooksul sõjaline rünnak.