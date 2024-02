Ajatu kontsert ajatust muusikast

Temast (Anna Khachaturyan) alustakski. Rahmaninovi romansiloomingus on klaverisaatel täita oluline roll, tema loomingus moodustavad hääl ning saateinstrument klaver monoliitse terviku, olles teineteisest lahutamatud ning tuues just taolisel moel kuulajani helilooja mõtte ning tema nootitesse kätketud sisu.

Romansse iseloomustab sügavatest, kirglikest, romantilistest ning aristokraatlikest tõekspidamistest kantud alatoon, mis romansi kui žanri suursuguseks muudab. See kehtib nii linnaromansside kui klassikaliste romansside puhul, mille heaks näiteks on Sergei Rahmaninovi looming. Romansse esitada pole kerge. Romanss ei eelda ooperilauljale vajalikku suurt häält, küll aga eeldab ta sisemist intelligentsi ning peenekoelist muusikalist maitset. Enamik ooperilauljatest pole romansside esitamiseks võimelised, kuna siin ei mängi primaarset rolli hääle suurus, vaid esitatava tunnetus, sisu ning oskus mängida piano ning pianissimoga. Just piano kasutamine ettekandes näitab, kas tegu suure artisti või keskpärase õpipoisiga.

Seetõttu on solisti ning kontsertmeistri ansambel olulisim, mis romansikontserdi puhul kujunda vundamendi, millele saab üles ehitada professionaalse ja kvaliteetse sisu. Anna Khachaturyan on solisti jälgiv, tähelepanelik partner, kes kindlalt teeb kaasa solisti poolt kujundatud fraasinihked, fermaadid ja tempovariatsioonid. Kohati ületab ta solisti, olles nii mõnegi pala puhul muusikaliselt tundlikum ning dünaamikasse süüvivam. Hopneri Maja kontserdil oli pianist Anna Khachaturyan see, kes tagas romansside esituseks vajaliku, ilma milleta romanss nähtusena mõtte kaotab.

Tänu Khachaturyani oskusele romansimuusikat selle parimaid traditsioone järgides esitada said suurepärase raamistuse pea kõik ettekantud romansid. Siinkohal oli hea tõdeda, et veel on säilinud lavakultuur, mis kunagi saatis kõrgtasemel kontserte. Väike, kuid oluline nüanss: uue solisti saabudes tõusis kontsertmeister Khachaturyan alati püsti. Tänapäevastel kontsertidel meie kultuuriareaalis kohtab sellist etiketist kinnipidamist harva.

Tugev solistide kooslus

Sopran Elena Bebekhi hääl kõlas eriti kaunilt piano lõikudes ning pianot nõudvate nn pika hingamise fraaside esitusel, sama võib öelda ka metsosopran Zhenya Hovsepyani kohta, kelle piano puhul pääses esile tema metso isikupärane ja kaunis tämber.